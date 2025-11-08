Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Россия узнает заранее, если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний в Неваде, добавил экс-глава 12-го Главного управления Минобороны РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, если будет соответствующее решение руководства страны. Об этом заявил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

"Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самые короткие сроки, хотя, конечно, это не неделя, а больше, - сказал он. - Если это надо будет сделать с политической точки зрения, то полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний, для этого нужно лишь решение руководства страны".

По его словам, если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, то РФ будет знать об этом заранее, так как "переброску туда различного оборудования невозможно скрыть". По оценке генерала, слова американского президента Дональда Трампа о ядерном превосходстве США над Россией "не соответствуют действительности". "Россия была первой в этой области и остается первой", - подчеркнул он. На вопрос, какова эффективность и надежность американских и российских ядерных боеприпасов, он ответил, что РФ "как минимум ни в чем им не уступает, а кое в чем даже превосходит".

В среду на совещании с Совбезом президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".

Обсуждение началось после того, как на совещании председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на заявления Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

В СССР было проведено 715 ядерных испытаний, которые явились одной из основ создания ядерного щита страны. Последний взрыв ядерного заряда на Семипалатинском полигоне прогремел 19 октября 1989 года, а на Новоземельском - 24 октября 1990 года.