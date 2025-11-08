Средства ПВО России сбили за сутки 178 БПЛА ВСУ

Также уничтожили две управляемые авиабомбы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиабомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 554 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 907 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 166 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 163 единицы специальной военной автомобильной техники.