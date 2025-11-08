ТАСС: взятие Волчьего позволило заблокировать ВСУ в Орестополе

Подразделения группировки войск "Восток" вклинились в оборону противнику севернее Алексеевки более чем на 3 км, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Освобождение Волчьего в Днепропетровской области позволило завершить блокирование ВСУ в Орестополе с западной стороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

8 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.

"Штурмовые подразделения 36-й гвардейской бригады 29-й армии группировки войск "Восток" вклинились в оборону противнику севернее Алексеевки более чем на 3 километра. В результате взят под контроль важный район обороны, включая небольшой населенный пункт Волчье, что позволило завершить блокирование противника в населенном пункте Орестополь с западной стороны", - сказал собеседник агентства.

Ранее бойцы "Востока" заблокировали противника с восточной и южной сторон своим наступлением в западном направлении, а с севера у ВСУ в этом населенном пункте естественная преграда в виде реки Волчья.

"В ходе боев на данном участке противник потерял свыше взвода живой силы, 10 единиц автомобильного транспорта и 3 боевые бронированные машины", - добавил собеседник агентства.