Кимаковский: ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска

В направлении Димитрова противнику удалось вывести лишь несущественные силы

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские войска лишились возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название - Покровск). Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города.

"Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что ВСУ смогли вывести в направлении Димитрова (украинское название - Мирноград) лишь несущественную часть сил.