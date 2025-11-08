ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Волчьего
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 км при освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области
"Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" прорвали линию обороны противника севернее населенного пункта Алексеевка, который был недавно освобожден военнослужащими этого соединения, и установили контроль над населенным пунктом Волчье в Днепропетровской области. В результате слаженной работы операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовики совершили стремительный рывок, продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 километра и освободили населенный пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации", - сказали там.