Обманный маневр бойца Силищева позволил уничтожить до отделения ВСУ

Также благодаря действиям младшего лейтенанта удалось поразить семь вражеских БПЛА, в том числе FPV-дроны, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подразделение младшего лейтенанта Михаила Силищева смогло уничтожить личный состав противника численностью до отделения благодаря проведенному обманному маневру. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Силищева отражало атаки противника под артиллерийским обстрелом и атаками БПЛА на одном из важных тактических направлений. "Благодаря решительным действиям младшего лейтенанта Михаила Силищева и слаженной работе личного состава была уничтожена разведывательная группа ВСУ, что сорвало его планы по прорыву российской обороны. В ходе повторной атаки Михаил Силищев принял смелое решение - провести обманный маневр. Часть мотострелков под его командованием вышла во фланг наступающему противнику и нанесла неожиданный удар", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что грамотное командование Силищева способствовало уничтожению до отделения боевиков ВСУ, четырех беспилотных летательных аппаратов и трех FPV-дронов.

Также в министерстве рассказали о подвиге старшего механика-водителя гвардии рядового Евгения Ершова. Он в составе экипажа самоходно-артиллерийской установки "Мста-С" выполнял задачу по огневому поражению артиллерийских и минометных батарей, танков, опорных пунктов противника. "Во время ведения контрбатарейной борьбы позиция боевой машины оказалась под артиллерийским обстрелом. Благодаря профессионализму гвардии рядового Евгения Ершова и его умелому управлению самоходным орудием машина была оперативно перемещена на запасную позицию, что обеспечило безопасность экипажа", - говорится в сообщении.

Экипаж продолжил вести огонь с новой позиции, пока Евгений прикрывал машину от возможных воздушных угроз. В результате ему удалось уничтожить два дрона противника в воздухе.

"Профессиональные действия гвардии рядового Евгения Ершова позволили сохранить технику и личный состав. Экипаж в свою очередь подавил несколько огневых точек и уничтожил опорный пункт противника, что способствовало продвижению российских мотострелковых подразделений", - подчеркнули в Минобороны.