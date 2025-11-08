Марочко: после потери Успеновки ВСУ не смогут укрываться в застройках

Как пояснил военный эксперт, за этой освобожденной территорией "практически нет ни одного населенного пункта"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами Успеновки Запорожской области лишило возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрываться в городских застройках и прикрываться мирными жителями, поскольку за Успеновкой "практически нет ни одного населенного пункта". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение Успеновки имеет важное значение, поскольку после нее практически нет ни одного населенного пункта - вплоть до Воздвижевки и Терноватого. Следовательно, украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что освобождение Успеновки "было прогнозируемо", поскольку российские бойцы давили на ВСУ на этом участке на фронте почти в 30 км. "Ранее я говорил, что мы будем продвигаться в западном направлении, следовательно, окружать и отрезать от логистики ту украинскую группировку, которая засела в районе населенного пункта Гуляйполе", - сообщил Марочко.

Минобороны 7 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.