Группировка "Запад" за сутки уничтожила 47 БПЛА и 30 квадрокоптеров ВСУ

Противник также потерял две управляемые авиационные бомбы

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск ликвидировали порядка 47 беспилотников самолетного типа и 30 тяжелых квадрокоптеров ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 2 управляемые авиационные бомбы, 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 30 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.