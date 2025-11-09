ВСУ потеряли семь станций Starlink в зоне группировки "Восток"

Противник также лишился более 285 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки в числе прочего составили семь станций спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял более 285 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", 2 боевые бронированные машины, в том числе HMMWV, 14 автомобилей, 7 станций спутниковой связи Starlink и 5 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.