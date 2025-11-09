ВС РФ уничтожили антенны управления БПЛА ВСУ в днепропетровской области

Цели поразили операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили антенны управления беспилотниками противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчет FPV-дрона на оптоволоконной системе управления точным ударом уничтожил станцию радиопомех ВСУ, после чего операторы FPV поразили несколько антенн-ретрансляторов, предназначенных для управления беспилотниками противника. Операторами дронов со сбросами выведены из строя несколько комплексов спутниковой связи Starlink", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что впоследствии противник частично утратил устойчивость каналов управления БПЛА, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта.

Кроме того, в ведомстве рассказали о боевой работе группировки в Запорожской области. Так, операторы дронов-разведчиков выявили позиции ВСУ. "В результате огневого воздействия [артиллерии] позиции противника были уничтожены, что снизило обороноспособность на данном участке", - отметили в Минобороны.