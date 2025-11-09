ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Задачу выполнил расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки "Центр"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника на красноармейском направлении, сорвав ротацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве, уточнив, что залп производился осколочно-фугасными снарядами.

Там отметили, что артиллерийский удар поддержал наступательные действия штурмовых групп на позиции ВСУ, уничтожив их основные огневые точки.

Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе операторов беспилотников группировки "Центр". "Операторы разведывательных дронов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой славянской ордена республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" выявили замаскированные позиции формирований ВСУ", - сообщили там.

В ходе оперативной боевой работы выявленный вражеский блиндаж был уничтожен вместе с живой силой ВСУ операторами ударных дронов "Молния-2".