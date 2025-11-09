ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область нацистский батальон "Арей"

Формирование понесло большие потери при попытке вторжения в Курскую область, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область нацистский 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей", ранее понесший потери при попытке вторжения в Курскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон "Арей" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й ОШб "Арей" понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение", - сказал собеседник агентства.

По показаниям пленных, основу батальона "Арей" составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные, идейные националисты и иностранные наемники.

За сутки на сумском направлении, как уточнил собеседник агентства, в районах Андреевки и Алексеевки комплексным огневым поражением сорваны две попытки выдвижения штурмовых групп 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.