Силы ПВО РФ сбили за сутки 247 беспилотников самолетного типа ВСУ

Также российские войска сбили семь реактивных снарядов системы HIMARS

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 7 реактивных снарядов системы HIMARS и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотный летательный аппарат, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 925 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 194 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 243 единицы специальной военной автомобильной техники.