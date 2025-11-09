Командир Перо: западные танки уступают российским в ремонтопригодности

Командир ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона группировки войск "Запад" также отметил более высокую маневренность отечественных боевых машин в сравнении с немецким Leopard или американским Abrams

© Алексей Жуков/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Западные основные боевые танки Abrams и Leopard уступают российским в маневренности и в ремонтопригодности из-за слишком большого количества электроники внутри. Об этом ТАСС рассказал командир ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона группировки войск "Запад" с позывным Перо.

Ранее Перо служил командиром группы эвакуации техники. Из-под Авдеевки бойцы "вытаскивали" танк Leopard и БМП Bradley, которые впоследствии были доставлены на выставку трофейной натовской военной техники на Поклонной горе в Москве в 2024 году.

"В западных образцах техники слишком много электроники. Сложно в плане быстрого восстановления. Бывает, что из-за некоторых проблем в электроцепи, например, определенные узлы и агрегаты уже не совсем правильно срабатывают", - сказал он, также отметив более высокую маневренность отечественных боевых машин в сравнении с немецким Leopard или американским Abrams.

Сейчас Перо является командиром ремонтной роты бронетанковой техники. Как отметил военнослужащий, на восстановление поврежденных противником танков в среднем уходит около недели. "Текущий ремонт, предусматривающий замену всего нескольких агрегатов, например боковых коробок передач, - сутки-двое", - добавил он.