Над Белгородской и Воронежской областями сбили 10 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"9 ноября с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Воронежской области и три - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.