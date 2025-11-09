Боец Исхаков пленил двух солдат, сообщивших сведения о расположении сил ВСУ
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гвардии рядовой ВС РФ Руслан Исхаков пленил двух украинских военнослужащих, которые сообщили сведения о дислокации сил ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"С наступлением темноты штурмовая группа начала наступательные действия. В ходе атаки на укрепленную позицию Руслан заметил двух вражеских солдат, которые пытались незаметно уйти. Благодаря меткой стрельбе он нанес им ранения, в результате чего они были взяты в плен. Сведения, полученные от пленных о расположении сил противника, их вооружении и хранилищах боеприпасов, оказались чрезвычайно ценными", - рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что благодаря умелым действиям Исхакова штурмовая группа смогла удержать занятый рубеж и выполнить поставленную боевую задачу.
В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Михаиле Ознобишине, который огнем из танкового орудия уничтожил два укрепленных опорных пункта и пулеметный расчет ВСУ. "Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточенным сопротивлением врага, который активно использовал минометы, гранатометы и пулеметы, затрудняя продвижение пехоты. Получив координаты целей противника, Михаил быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, что привело к уничтожению двух укрепленных опорных пунктов и пулеметного расчета", - сообщили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и оперативным действиям Ознобишина мотострелковые подразделения заняли опорные пункты, выполнив поставленную задачу.