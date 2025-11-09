Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины за сутки совершили две атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, повредив в итоге два жилых дома. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

По данным управления, оба дома находятся в Докучаевске, урон им был нанесен ударным беспилотником. Сведений о погибших и пострадавших среди мирных жителей за сутки не поступало.