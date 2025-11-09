ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:10
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Военные ВСУ, оказавшиеся в окружении в Красноармейско-Димитровской агломерации Донецкой Народной Республики, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об обнаружении активности бойцов ВСУ в районе Иванополья в Донецкой Народной Республике. Позиции противника были уничтожены, написал руководитель региона в Telegram-канале.

Основные события 10 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.  

21:10

Гвардии рядовой ВС РФ Руслан Исхаков пленил двух украинских военнослужащих, которые сообщили сведения о дислокации сил ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

21:10

Вооруженные силы Украины за сутки совершили две атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, повредив в итоге два жилых дома. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

По данным управления, оба дома находятся в Докучаевске, урон им был нанесен ударным беспилотником. Сведений о погибших и пострадавших среди мирных жителей за сутки не поступало.

