Военная операция на Украине. Онлайн
21:00
обновлено 21:10
Военные ВСУ, оказавшиеся в окружении в Красноармейско-Димитровской агломерации Донецкой Народной Республики, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об обнаружении активности бойцов ВСУ в районе Иванополья в Донецкой Народной Республике. Позиции противника были уничтожены, написал руководитель региона в Telegram-канале.
