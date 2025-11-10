Российская армия нанесла групповой удар по военным аэродромам ВСУ

Поражен также склад снарядов к РСЗО "Ольха"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты, по военным объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, были поражены склад снарядов к реактивной системе залпового огня "Ольха" и центр радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Там сообщили, что по целям на Украине были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. Под удар, по информации министерства, попали военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе "Ольха", а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. В Минобороны подчеркнули, что все запланированные цели были поражены.