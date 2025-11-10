ВСУ потеряли бронетехнику и личный состав в зоне Южной группировки
Редакция сайта ТАСС
02:10
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили опорный пункт с живой силой, два бронеавтомобиля с личным составом, робототехнический комплекс и склад ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Подразделениями Южной группировки войск уничтожено два бронеавтомобиля, наземный робототехнический комплекс и склад материальных средств ВСУ на константиновском направлении", - говорится в сообщении.