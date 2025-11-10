{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Военная операция на Украине

В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки погибла женщина

Еще двое мирных жителей получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла, еще двое мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек, двое получили ранения. Киевские боевики обстреляли легковой автомобиль на дороге недалеко от Новой Маячки в Алешкинском округе. В результате погибла женщина 1975 года рождения. В Каланчаке пострадала местная жительница 1947 года рождения. Медпомощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. В Голой Пристани ранен мужчина 1967 года рождения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, ВСУ также обстреливали Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Любимовку, Новую Маячку, Саги и Софиевку.

