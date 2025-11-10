Боец Рысь: в боях за Волчье несколько групп солдат ВСУ сдались в плен
Редакция сайта ТАСС
02:08
ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько групп украинских военнослужащих сдались в плен в ходе боев за населенный пункт Волчье в Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Рысь.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Пленные там были, да. Сдавались сами же, они не ожидали. Сами сдались. По 6 человек бывает, по 7, бывало до 12", - сказал штурмовик.
По словам российского военнослужащего, бойцы "Востока" заходили в населенный пункт бесшумно малыми группами. При попытке бегства с позиций солдат ВСУ уничтожали собственные сослуживцы.
8 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.