Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 71 украинский БПЛА

Из них 29 уничтожено над Брянской областью

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 над территорией Брянской области, 7 БПЛА над территорией Курской области, по 5 БПЛА уничтожено над территориями Липецкой и Смоленской областей, по 4 над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей, 3 над территорией Республики Крым, по 1 над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей, 7 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря", - сообщили там.