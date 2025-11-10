ВСУ за неделю более 1 тыс. раз атаковали Алешкинский округ Херсонщины

Дрон-камикадзе 31 октября атаковал территорию овощного рынка в Великих Копанях, пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины свыше 1 тыс. раз атаковали населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области в период с 31 октября по 6 ноября. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"1 089 раз террористический киевский режим ударил по территории Алешкинского округа за неделю с 31 по 6 ноября. В течение недели были зафиксированы безуспешные попытки сбросов на электроподстанции в Новой Маячке. Однако атаки не привели к серьезным последствиям. Также имели место попытки повредить неработающую вышку связи в Великих Копанях", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко заявил, что украинские военные наносят беспорядочные удары по Алешкам, чтобы причинить как можно больше вреда мирному населению. "Продолжает сохраняться напряженная ситуация в Алешках. Здесь ежедневно происходят атаки дронов, наносящие ущерб частным домам и объектам инфраструктуры. Из-за ударов дронов погибли трое наших соотечественников: мужчины 1945 г. р. и 1972 г. р. и женщина 1947 г. р. Еще двое человек получили ранения средней степени тяжести. Удары наносятся беспорядочно, без разбора, и их цель очевидна - причинить как можно больший вред мирному населению. В результате артобстрела поврежден жилой дом, в котором проживает сотрудник нашей администрации со своей супругой. К счастью, никто не пострадал, но жилье получило повреждения", - отметил он.

Хоменко добавил, что в других населенных пунктах округа из-за украинских атак также зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных строений и объектов малого бизнеса. "31 октября дрон-камикадзе атаковал территорию овощного рынка в Великих Копанях - месте, где всегда многолюдно. Цель очевидна - запугивание и террор мирных граждан. Пострадали двое человек - мужчина и женщина. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Также в результате сброса боеприпаса на территорию торговой базы был поврежден ангар, который использовался в качестве склада с гуманитарной помощью для жителей округа", - констатировал он.

Глава округа призвал жителей соблюдать меры безопасности при обнаружении обломков боеприпасов и других подозрительных предметов. Он также сообщил об ударах ВСУ по огородам местных жителей в пгт Новая Маячка. "Между поселками Дружное и Юбилейное сброс с беспилотника пришелся по гражданскому автомобилю. Жертв удалось избежать лишь чудом. В Великих Копанях зафиксирован сброс боеприпаса, который не сдетонировал - саперы оперативно обезвредили опасный предмет. Кроме того, в селе Тарасовка в ночное время возле православного храма неизвестные совершили акт вандализма, оставив запрещенную надпись на ограждении. Материалы переданы в правоохранительные органы, виновные будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнул Хоменко.