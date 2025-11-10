Марочко: бойцы РФ заблокировали ВСУ у Звановки в ДНР

На прошедшей неделе российские силы наносили комбинированные, групповые, сосредоточенные удары по украинским военным объектам и объектам двойного назначения, добавил эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев заблокировали подразделения Вооруженных сил Украины у Звановки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском и северском направлениях в ходе продвижения наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Звановки успешные действия нашей армии привели к блокировке украинских подразделений", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко добавил, что на минувшей неделе силы РФ наносили комбинированные, групповые, сосредоточенные удары по украинским военным объектам и объектам двойного назначения, пунктам временной дислокации ВСУ в зоне специальной военной операции.

Кроме того, по словам Марочко, в Харьковской области российские бойцы зачищали от разрозненных групп ВСУ населенные пункты на купянском участке, в том числе Куриловку и Петропавловку.