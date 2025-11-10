В Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
06:04
КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Четыре безэкипажных катера ВСУ нейтрализованы в Туапсе, на берегу повреждены дом, ангар и гараж. Об этом сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.
В сообщении говорится, что в районе Туапсе в акватории Черного моря нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Один из них сдетонировал вблизи береговой линии. Отмечается, что ударной волной повреждены "остекление на втором этаже двухэтажного дома", а также гараж и лодочный ангар. Никто не пострадал.