Пленный украинец: в школах детям угрожают за отказ их родных служить в ВСУ

Павел Котляров также рассказал, что заплатил сотрудникам ТЦК $1,5 тыс. за уклонение от службы, но его все равно мобилизовали

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Украины оказывают давление на школьников, чьи родственники отказываются проходить службу в ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский военный Павел Котляров.

"Двое из тех, что с нами приехали, в СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части - прим. ТАСС) ушли. Если есть маленькие дети, то сразу же в школе начинают "душить" (угрожать - прим. ТАСС). Больница душит, если это сэзэчешник. Придушивают человека, не оставляют вариантов выхода просто", - сказал пленный на видео (есть в распоряжении ТАСС).

По словам Котлярова, он заплатил сотрудникам ТЦК $1,5 тыс. за уклонение от службы, но его все равно мобилизовали. Пленный также рассказал, что принял решение сдаться в плен, поскольку командование отказывалось отправлять им подмогу из-за большого количества российских ударных беспилотников.

Котляров проходил службу в 142-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и был взят в плен вместе с сослуживцами военнослужащими группировки войск "Восток" в окрестностях населенного пункта Успеновка.