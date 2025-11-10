Стрелок Звезда: в боях за Волчье ВС РФ использовали тактику отвлечения

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в боях за населенный пункт Волчье в Днепропетровской области использовали тактику отвлечения, рассказал ТАСС старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Звезда.

"Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться, наносил по нам удары. Мы были хитрее. Зашли кочергой (тактика отвлечения - прим. ТАСС), противника выдавили, заняли оборону в населенном пункте Волчье. Победа за нами. Контроль тоже наш", - сказал стрелок.

По данным бойца, до ближайших подступов к населенному пункту штурмовики подъехали на мотоциклах, после чего пешком шли к населенному пункту, в который заходили малыми группами.

8 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.