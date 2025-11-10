Бойцы "Запада" выполняют задачи в промзоне восточной части Купянска
06:01
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск ВС РФ продолжают выполнять задачи в промзоне восточной части Купянска.
Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
"Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.