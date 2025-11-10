Боец Звезда: при освобождении Волчьего два бойца РФ уничтожили шесть солдат ВСУ

Один из российских военнослужащих использовал тактику отвлечения внимания

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Двое штурмовиков группировки войск "Восток" в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области уничтожили на одном из опорных пунктов шестерых украинских военнослужащих, рассказал ТАСС старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Звезда.

"Когда подходили к опорному пункту, с одной стороны мой товарищ боевой насыпал, чтобы они голову не подняли. Я зашел кочергой (использовал тактику отвлечения внимания - прим. ТАСС), дал ему [сослуживцу] команду, и мы зашли в опорный пункт и обезвредили противника. Их было шесть человек, нас было двое", - сказал стрелок.

8 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.