Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт и до 12 военных ВСУ в районе Иванополья

Артиллеристы использовали осколочно-фугасные снаряды и боеприпасы "Краснополь-М2", рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили крупный опорный пункт ВСУ к востоку от Иванополья. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа восточнее населенного пункта Иванополье уничтожил крупный опорный пункт противника, включавший в себя блиндажи, траншеи, ходы сообщений и другие фортификационные сооружения. Также артиллеристы точным огнем уничтожили не менее 12 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поражения целей артиллеристы использовали осколочно-фугасные снаряды и высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2".