ТАСС: в ходе освобождения Нового ВСУ потеряли до двух взводов живой силы

Под контроль российских военных перешел крупный район обороны площадью свыше 14 кв. км., отметил собеседник агентства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли до двух взводов живой силы и более 12 единиц техники в ходе освобождения российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Новое в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник потерял до двух взводов живой силы и более 12 единиц техники", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с опорой на освобожденную Новониколаевку стремительным рывком вклинились в глубину обороны противника до 6 км и освободили Новое в Запорожской области. Под контроль ВС РФ перешел крупный район обороны площадью свыше 14 кв. км.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении бойцами "Востока" двух населенных пунктов - Сладкого и Нового в Запорожской области.