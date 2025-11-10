ВС РФ освободили Сладкое, Новое и Гнатовку

Задачи выполнили подразделения группировок войск "Восток" и "Центр"

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области © Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь оборонных позиций противника и освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области.

Кроме того, в ходе боевых действий по ликвидации окруженных украинских подразделений в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили населенный пункт Гнатовка.