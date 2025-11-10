ВС РФ освободили Сладкое, Новое и Гнатовку
Редакция сайта ТАСС
09:42
обновлено 09:53
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в Донецкой Народной Республике.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь оборонных позиций противника и освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области.
Кроме того, в ходе боевых действий по ликвидации окруженных украинских подразделений в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили населенный пункт Гнатовка.