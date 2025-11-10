ВС РФ за сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ

Удары нанесли в 136 районах

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - указали там.