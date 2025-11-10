Пленный украинец рассказал, что в ВСУ его постоянно избивали

На полигоне у него также были проблемы из-за плохого состояния здоровья

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мобилизованного украинца Николая Тимченко били сотрудники ТЦК в ходе процедуры распределения, избиения продолжились во время прохождения обучения на полигоне. Об этом он рассказал в видеоинтервью, которое распространило Минобороны РФ.

"Они собирали живое мясо, чтобы туда послать. Нас таких инвалидов было около 50 человек, которых заставляли насильно идти. Сотрудники ТЦК, пока нас распределяли, били нас и делали что хотели. Били по ребрам, по голове. Куда попало. Автоматом, прикладом. Забрали у нас все документы и посадили в подвал. Потом нас распределили и повезли на полигон", - сказал Тимченко.

По его словам, на полигоне у него также были проблемы из-за плохого состояния здоровья. "Там нас учили, как правильно рыть окопы. Стреляли по мишеням, бегали. Я долго не мог пробежать. А если долго не пробежишь, сразу автоматом били по голове или ребру. Обращались к врачам - сказали, что все нормально, ты можешь бегать", - рассказал пленный украинец.

Тимченко отметил, что до позиций они шли целую неделю из-за высокой активности российских дронов. "Нельзя было высунуть голову. Нас начали окружать, и мы сдались в плен без единого выстрела. Лучше сдаться так, с чистой совестью, без выстрелов и шума", - подчеркнул украинец.