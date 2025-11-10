Стрелок Звезда: ВС РФ уничтожали солдат ВСУ в Волчьем из трофейных пулеметов

Боец рассказал, что противник оставил в населенном пункте автоматы и взрывчатку производства стран НАТО

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области уничтожали пытавшихся отступить солдат ВСУ из трофейных пулеметов. Как рассказал ТАСС старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Звезда, оружие было найдено на отбитых у противника позициях и оперативно развернуто в его сторону.

"Когда заняли опорный пункт противника, обнаружили там пулемет иностранного происхождения. Когда противник убегал, мы с их оружия стреляли по ним до последнего патрона", - сказал стрелок.

Он также отметил, что украинские солдаты оставили в Волчьем пулеметы, автоматы и взрывчатку производства стран НАТО.

"Были найдены пулеметы польского производства, соответственно, мы их затрофеили, пойдут в наш музей трофейного оружия. Они также пользовались такими же автоматами АК-74, модернизированными. Были у них там разное оружие: пулеметы, гранатометы иностранного происхождения, гранаты", - сказал стрелок.

Военнослужащий добавил, что оборонительные сооружения у противника в Волчьем были крепкие, имели несколько накатов бревен.

Об освобождении населенного пункта в Минобороны РФ сообщили 9 ноября.