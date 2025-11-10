Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за неделю потеряли 4,1 тыс. солдат и наемников

Наибольший ущерб противнику нанесен в зоне ответственности группировки войск "Запад", уточнил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными потеряли 4,1 тыс. человек, включая иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за истекшую неделю на рубежах Луганской Народной Республики составили порядка 4 105 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за этот период российские бойцы также уничтожили 74 единицы танков и различных боевых бронированных машин, в том числе танк Leopard, 48 орудий полевой артиллерии, 64 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 102 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 300 различных боевых машин.