ВС РФ уничтожили 155-мм САУ Paladin и автомобиль ВСУ в ДНР

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки войск

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и автомобиль противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили вражескую 155-мм САУ Paladin производства США. Координаты передали операторам беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии, которые несколькими попаданиями вызвали детонацию боеприпасов, после чего САУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы дивизии также обнаружили и уничтожили автомобиль противника, совершавший ротацию на краматорско-дружковском направлении.