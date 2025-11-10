ВС РФ уничтожили 155-мм САУ Paladin и автомобиль ВСУ в ДНР
Редакция сайта ТАСС
03:02
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и автомобиль противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили вражескую 155-мм САУ Paladin производства США. Координаты передали операторам беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии, которые несколькими попаданиями вызвали детонацию боеприпасов, после чего САУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы дивизии также обнаружили и уничтожили автомобиль противника, совершавший ротацию на краматорско-дружковском направлении.