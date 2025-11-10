Группа пленных из ВСУ с рубцовского направления призвала сослуживцев сдаться

По словам военнопленного Андрея Панкова, командование посылает украинских солдат на верную смерть и дает невыполнимые задачи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Попавшие в плен на рубцовском направлении украинские военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ призвали сослуживцев сдаваться. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Мы с 66-й бригады добровольно сдались в плен российским солдатам, так как все попытки противостоять бесполезны. Наше командование посылает нас на верную смерть, дает невыполнимые задачи, которые ведут к тому, что мы отправляемся в один конец. А мы нужны своим родственникам - детям, женам -, и хотим дальше жить. Предлагаем всем украинцам, которые воюют или бегут от ТЦК (аналог военкомата - прим. ТАСС), так же сдаться, не бояться попасть в плен к российским солдатам. Тут ничего страшного, нормально относятся, и [вы] будете жить", - сказал военнопленный Андрей Панков.

Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, военнослужащие 66-й бригады сдались в плен 16-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки "Запад". Там отметили, что командование 66-й бригады бросило своих военнослужащих воевать без снабжения и прикрытия. Он также проинформировал, что при попытке сдачи в плен, украинские военнослужащие попали под обстрел собственных дронов.