ВС РФ за сутки отразили три атаки ВСУ, пытающихся прорвать окружение в районе Купянска

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ, пытающихся деблокировать окруженные украинские формирования в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Благодатовка и Петровка Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ", - говорится в сообщении.