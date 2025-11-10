Бойцы РФ эвакуировали семью из красноармейской городской агломерации

Эвакуация длилась четыре часа и группа неоднократно останавливалась, чтобы не раскрыть свое местоположение противнику

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью из трех человек из красноармейской городской агломерации в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" вывели семью мирных жителей из красноармейской городской агломерации Донецкой Народной Республики. Александр, Евгения и их сын Александр признаются, что воспользовались первым же шансом, чтобы выйти из района боевых действий к российским военным", - говорится в сообщении.

По словам эвакуированных, изначально они не были уверены в том, что смогут покинуть дом, который находился под постоянным обстрелом, из-за невозможности передвигаться быстро. "Переживали, чтоб дошла жена, потому что у нее больные колени. Сопровождающие хлопцы шли навстречу, вели потихонечку. Около 7 или 10 километров вели. Вели очень аккуратно, осторожно", - рассказал глава семейства.

В Минобороны отметили, что эвакуация длилась четыре часа и группа неоднократно останавливалась, чтобы не раскрыть свое местоположение противнику.