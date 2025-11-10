Бойцы "Востока" развивают наступление в Запорожской и Днепропетровской областях

За четыре дня подразделения группировки освободили пять населенных пунктов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уверенно развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За четыре дня подразделения группировки войск "Восток" освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, уверенно развивая наступление и закрепляясь на занятых позициях", - подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что в ходе освобождения населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области российские бойцы, применив накопленный опыт, прорвали укрепленную оборону противника и водрузили государственные флаги Российской Федерации на занятых рубежах.

Там добавили, что противник понес серьезные потери в личном составе, технике и вооружении, оставив на позициях бронеавтомобили, стрелковое вооружение и боеприпасы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении бойцами "Востока" двух населенных пунктов - Сладкого и Нового в Запорожской области.