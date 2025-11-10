ТАСС: освобождая Сладкое, бойцы ВС РФ вклинились на 5 км в оборону ВСУ

Также под контроль российских военных перешел крупный район обороны, свыше 10 кв. км

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск в ходе освобождения Сладкого вклинились в глубину обороны ВСУ на 5 километров. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с опорой на освобожденную Успеновку стремительным рывком вклинились в глубину обороны противника до 5 км и освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области", - рассказал собеседник агентства.

В ходе освобождения, добавил он, было уничтожено свыше 40 человек живой силы ВСУ, девять автомобилей и пять бронемашин. Также под контроль российских бойцов перешел крупный район обороны, свыше 10 кв. км.

10 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами "Востока" Сладкого и Нового в Запорожской области.