В Белгородской области водитель автомобиля получил ранения при атаке БПЛА

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в селе Лозовое Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Лозовое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и живота", - информировали там.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, врачи оказали ему необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно.