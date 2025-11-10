ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области водитель автомобиля получил ранения при атаке БПЛА

Пострадавшего доставили в городскую больницу
18:28

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в селе Лозовое Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Лозовое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и живота", - информировали там.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, врачи оказали ему необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. 

