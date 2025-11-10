ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 15 БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили свыше трех боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 15 беспилотников и выпустили более трех боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском муниципальном округе села Глотово, Гора-Подол, Козинка и Новостроевка-Первая атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых подавлены. Вчера стало известно, что два дня назад в селе Козинка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, ранее считавшийся пропавшим", - написали в оперштабе.

По Белгородскому району ВСУ выпустили четыре БПЛА, поврежден частный дом. Краснояружский район атакован с помощью двух боеприпасов и четырех беспилотников, последствий нет. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью четырех БПЛА и двух боеприпасов, поврежден автомобиль.