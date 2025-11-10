Группировка "Центр" уничтожила технику и дроны ВСУ

Бойцы группировки также поразили тяжелые коптеры противника

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили боевую технику и ударные дроны в Днепропетровской области, а также тяжелые коптеры ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили боевую технику и ударные БПЛА формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - указали в ведомстве.

Там также рассказали об уничтожении тяжелых коптеров ВСУ снайперами 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии на красноармейском направлении. Уточняется, что снайперы действуют малыми группами, в составе которых работают снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством. Бойцы уничтожают тяжелые коптеры с дистанций от 300 до 500 м. В ходе работы используются специальные антидронные пончо и одеяла с защитой от тепловизоров.