ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих

Так, в зоне группировки "Центр" было уничтожено до 510 человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 225 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 130 солдат, в зоне группировки "Запад" - более 210. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено более 70 и до 510 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 235 солдат в зоне группировки "Восток" и до 70 - в зоне ответственности группировки "Днепр".