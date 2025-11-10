В Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина
10:31
ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки получила ранения из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он.
Ранее Приходько сообщил, что в результате удара ВСУ 8 ноября были обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Изотова и шахты "6/7".