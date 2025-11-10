В Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина

В городе ранее были обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Изотова и шахты "6/7" из-за удара Вооруженных сил Украины

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки получила ранения из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Горловки Иван Приходько.

"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он.

Ранее Приходько сообщил, что в результате удара ВСУ 8 ноября были обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Изотова и шахты "6/7".