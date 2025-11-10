Песков: дипломатический вариант урегулирования на Украине предпочтителен для РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант предпочтителен. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас предпочтительным было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал представитель Кремля. Он сделал акцент на том, что "российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути". "Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", - отметил Песков.