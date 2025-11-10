{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Песков: дипломатический вариант урегулирования на Украине предпочтителен для РФ

Москва неоднократно говорила об этом, сообщил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Синицын/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант предпочтителен. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас предпочтительным было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал представитель Кремля. Он сделал акцент на том, что "российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути". "Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", - отметил Песков.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США
Обсуждения "не было на сей счет", отметил пресс-секретарь президента РФ
Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США
Читать полностью