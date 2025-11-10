Статья

"Пропажа" Лаврова, визит Токаева и украинская инициатива Венгрии. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Предстоящий визит лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, беспочвенные слухи о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове и венгерская инициатива по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом.

Кремль рассчитывает на содержательный визит Путина в Индию до конца года: "Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года".

О "пропаже" Лаврова

Публикации о "пропаже" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из публичного пространства абсолютно ложны: "Вы увидите министра".

О визите президента Казахстана в Россию

"Казахстан - особый, привилегированный партнер России", Москва активно завершает подготовку к госвизиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в страну.

Москва знает о готовности Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине и высоко это ценит: "Нам это известно, мы высоко ее ценим, такую готовность, которую наш казахстанские друзья неоднократно декларировали".

Путин в ходе переговоров всегда информирует своих визави о развитии событий "и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования", сделает он это и в ходе встречи с Токаевым.

Об урегулировании конфликта на Украине

РФ хотела бы завершить конфликт на Украине как можно скорее, но важно достичь изначально поставленных задач: "И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально".

Число сторонников мира на условиях России будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества: "Однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти".

РФ продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант остается "для нас предпочтительным".

Об инициативе Венгрии по Украине

Кремлю не известно об инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по регулированию украинского конфликта: "Здесь я затрудняюсь сказать".

Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США: "Нет, обсуждения не было на сей счет".

О ситуации на поле боя

Убеждение о способности Украины выиграть на поле боя является глубоким заблуждением, "которому может предаться и предается киевский режим".

Переговоры по Украине зависли не по вине РФ: европейцы "раззадоривают" Киев, убеждая, что Украина может выиграть военными средствами: "Наши собеседники не дают дальше вести разговор. Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами".

Ситуация на фронтах "динамична и красноречиво говорит о перспективах" положения киевского режима, которое будет ухудшаться "изо дня в день".

О провокационных заявлениях Японии