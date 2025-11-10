{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Песков призвал не обращать внимание на вбросы о "пропаже" Лаврова

Глава МИД РФ продолжает активно работать, подчеркнул представитель Кремля
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации зарубежной прессы о том, что Лавров якобы "пропал" из публичного пространства.

"Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра", - заявил Песков.

